Impulsa ST el emprendimiento de mujeres en Corregidora y El Marqués, Querétaro

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre del 2025.- La secretaria del Trabajo en el estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, encabezó la entrega de equipamiento a proyectos productivos encabezados por mujeres, personas adultas mayores y con discapacidad de los municipios de Corregidora y El Marqués, el cual beneficia a 24 personas y sus familias, para poner en marcha 12 proyectos productivos.

Durante las entregas, la titular de la Secretaría del Trabajo (ST) destacó que, el equipamiento que se está llevando a todos los municipios del estado, contempla negocios de diversos giros tales como elaboración de alimentos, heladerías, creperías, panaderías, elaboración de dulces y conservas artesanales, así como herramientas para actividades de costura, fotografía y otros oficios, y que mediante esta acción contribuye a que las personas beneficiarias fortalezcan sus proyectos, mejoren sus condiciones de trabajo y generen ingresos para sus familias.

“Cuando las mujeres se unen y deciden creer en sí mismas, suceden cosas extraordinarias. Detrás de cada proyecto hay una historia de esfuerzo, de sueños que hoy comienzan a hacerse realidad, estos apoyos son más que equipamiento: son oportunidades para transformar vidas, fortalecer familias y demostrar que las mujeres queretanas pueden llegar al siguiente nivel”, expresó.

A su vez, la titular de la dependencia subrayó la relevancia de impulsar a quienes, por su situación de vida, enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo formal, y que encuentran en el autoempleo una oportunidad para mejorar su bienestar.

Las y los beneficiarios reciben, además del equipo para emprender, el acompañamiento durante un año, con capacitaciones gratuitas en temas como manejo de redes sociales y administración financiera, lo que permite consolidar sus proyectos y avanzar hacia una independencia económica real.