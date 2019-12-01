Impulsa ST el emprendimiento de mujeres en Corregidora y El Marqués, Querétaro

Impulsa ST el emprendimiento de mujeres en Corregidora y El Marqués, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 08:15:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre del 2025.- La secretaria del Trabajo en el estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, encabezó la entrega de equipamiento a proyectos productivos encabezados por mujeres, personas adultas mayores y con discapacidad de los municipios de Corregidora y El Marqués, el cual beneficia a 24 personas y sus familias, para poner en marcha 12 proyectos productivos.

Durante las entregas, la titular de la Secretaría del Trabajo (ST) destacó que, el equipamiento que se está llevando a todos los municipios del estado, contempla negocios de diversos giros tales como elaboración de alimentos, heladerías, creperías, panaderías, elaboración de dulces y conservas artesanales, así como herramientas para actividades de costura, fotografía y otros oficios, y que mediante esta  acción contribuye a que las personas beneficiarias fortalezcan sus proyectos, mejoren sus condiciones de trabajo y generen ingresos para sus familias.

“Cuando las mujeres se unen y deciden creer en sí mismas, suceden cosas extraordinarias. Detrás de cada proyecto hay una historia de esfuerzo, de sueños que hoy comienzan a hacerse realidad, estos apoyos son más que equipamiento: son oportunidades para transformar vidas, fortalecer familias y demostrar que las mujeres queretanas pueden llegar al siguiente nivel”, expresó.

A su vez, la titular de la dependencia subrayó la relevancia de impulsar a quienes, por su situación de vida, enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo formal, y que encuentran en el autoempleo una oportunidad para mejorar su bienestar.

Las y los beneficiarios reciben, además del equipo para emprender, el acompañamiento durante un año, con capacitaciones gratuitas en temas como manejo de redes sociales y administración financiera, lo que permite consolidar sus proyectos y avanzar hacia una independencia económica real.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque de motocicletas deja dos muertos en Churintzio, Michoacán 
Fiscalía Michoacán confirma identificación del autor material del asesinato de Carlos Manzo: tenía 17 años y era originario de Paracho
Fatal accidente en la autopista México-Querétaro, a la altura del El Marqués
Policía Cibernética emite recomendaciones para evitar caer en ofertas de trabajo falsas en Querétaro
Más información de la categoria
Rinden homenaje a Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan, con emotivo mural
Fiscalía Michoacán confirma identificación del autor material del asesinato de Carlos Manzo: tenía 17 años y era originario de Paracho
Ante asesinato de Carlos Manzo, CPEM convoca a la jornada “Sábanas por la Paz” en Michoacán
Campesino herido al explotarle mina en una huerta de Cotija, Michoacán 
Comentarios