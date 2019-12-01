ICC México advierte por riesgos en revisión del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 09:20:20
Ciudad de México, a 26 de noviembre 2025.- La International Chamber of Commerce Mexico (ICC Mexico) advirtió que el proceso de revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en julio de 2026, conlleva varios riegos puesto que, será determinante para preservar la certidumbre jurídica, la integración productiva y millones de empleos vinculados al acuerdo en el país.

A través de un comunicado, la organización recordó que presentó recientemente a la Secretaría de Economía una propuesta integral de ajustes al tratado, con el objetivo de reforzar la facilitación comercial y mejorar las condiciones para atraer inversión en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, riesgos proteccionistas y exigencias tecnológicas crecientes.

De igual forma, señaló que desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994 y posteriormente del T-MEC en 2020, México ha consolidado una economía cada vez más integrada a Norteamérica, lo que impulsó la llegada de capitales, la expansión manufacturera y la creación de empleos.

Según ICC México, el resultado de la revisión de 2026 será decisivo para que el país mantenga su posición como potencia exportadora y destino de relocalización empresarial.

No obstante, un análisis técnico elaborado por 17 comités de la cámara advierte que la revisión ocurrirá en un ambiente lleno de riesgos, como lo son las posibles reformas aduaneras que eleven costos, presiones proteccionistas en Estados Unidos, incertidumbre regulatoria en sectores estratégicos como energía, divergencias en reglas de origen automotriz y preocupaciones sobre los mecanismos de solución de controversias en un contexto de cambios recientes en el Poder Judicial.

Noventa Grados
