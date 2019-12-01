Hacienda refinancia 175 mil 648 mdp para mejorar perfil de la deuda pública

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 08:18:40

Ciudad de México, a 21 de febrero 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que llevó a cabo su segunda operación de refinanciamiento en el mercado local por un monto total de 175 mil 648 millones de pesos, como parte de su estrategia para fortalecer el perfil de la deuda pública.

Además, explicó que, del total recomprado, 64 mil 564 millones de pesos correspondieron a vencimientos en 2026; 20 mil 195 millones de pesos, a vencimientos en 2027, y 90 mil 889 millones de pesos, a vencimientos en 2028 y años posteriores.

A través de un comunicado, la dependencia federal explicó que la operación permitió sustituir Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por instrumentos con plazos entre 2027 y 2057, lo que extendió el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.62 años.

De igual forma, Hacienda señaló que la transacción “contribuye a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos, fortalecer la estructura del portafolio gubernamental y a mejorar las condiciones de liquidez del mercado local”.

En la nota de prensa se aseguró que la operación forma parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2026.

Por último, destacó que las condiciones obtenidas “reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país” y el compromiso del Gobierno mexicano “con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados” por el Legislativo para el ejercicio fiscal 2026.