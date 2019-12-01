Hacienda advierte que México enfrenta un

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 08:28:56

Ciudad de México, a 26 de agosto 2025.- México está en una etapa “especialmente compleja” en donde un “conjunto inédito” de desafíos, como los cambios geopolíticos, el cambio climático y fragmentación comercial sacuden el ambiente económico, advirtió el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

Durante su participación en el evento con motivo del 100 Aniversario de la Fundación del Banco de México (Banxico), el funcionario federal explicó que es una situación inédita a la que se enfrenta la economía nacional.

Por lo anterior, el secretario Amador Zamora indicó que será necesaria “una comprensión más amplia de los mecanismos de transmisión monetaria y reflexionar sobre los alcances y utilidad de los marcos analíticos tradicionales con el fin de mantener la estabilidad sin afectar el desarrollo económico de largo plazo”.

De igual forma, señaló que la digitalización del sistema financiero, el desarrollo de nuevas tecnologías de pago, la evolución del ahorro y la transición hacia economías bajas en carbono “nos obligan a repensar los marcos regulatorios y de supervisión.

En ese sentido, dijo la colaboración entre Banxico, la Secretaría de Hacienda y otras autoridades financieras “será clave para garantizar que la innovación esté al servicio del bienestar y no se traduzca en nuevas fuentes de desigualdad o inestabilidad”.