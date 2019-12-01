Gracias a la colaboración con otras instituciones, SAT abre nuevas oficinas en Ciudad de México y Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 11:33:27

Ciudad de México, 7 de abril del 2026.- Como resultado de la buena cooperación entre instituciones y de las acciones estratégicas para acercar la atención presencial a las y los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en operación, a partir de este 6 de abril, tres nuevos Módulos de Servicios Tributarios (MST) en la Ciudad de México y Michoacán, con lo que este órgano contará con 169 oficinas en todo el país.

Gracias a una colaboración cercana con autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes ofrecieron instalaciones de su cadena de tiendas para la apertura de dos módulos, este lunes inició operaciones el MST ubicado dentro del SUPERISSSTE Zaragoza, que se encuentra en Calzada Ignacio Zaragoza No. 1711, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

El segundo módulo, que también abrió sus puertas este día, se ubica dentro del SUPERISSSTE Culhuacán en avenida Santa Ana, esquina Canal Nacional, colonia San Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, por lo que las y los contribuyentes que requieran algún servicio del SAT, ya pueden acudir a esta nueva oficina.

Asimismo, gracias al apoyo brindado por el gobierno municipal de Zacapu, Michoacán, también inició operaciones un MST ubicado en la Casa de la Cultura, Plaza Cívica Morelos en Zacapu Centro.

Se estima que los dos nuevos módulos en la capital atiendan a una población de más de un millón 200 mil personas, mientras que la nueva oficina en Zacapu, Michoacán, brindará servicio a cerca de 76 mil contribuyentes.

A partir de hoy, las y los contribuyentes pueden agendar citas en las nuevas sedes, las cuales ofrecen diversos trámites, como:

• Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas

• e.firma de personas

• Revocación y renovación de e.firma para personas

• Actualización y servicios al RFC para personas

• Entrega de Constancia de Situación Fiscal

En la ceremonia de inauguración del Módulo de Servicios Tributarios de SUPERISSSTE Zaragoza, se destacó que la apertura de estas nuevas oficinas refuerza la presencia institucional del SAT, al acercar sus servicios a la comunidad de manera ágil, eficiente y cálida.

También se hizo un reconocimiento al apoyo brindado por las autoridades del SUPERISSSTE, quienes facilitaron sus instalaciones para la apertura de ambos módulos, los cuales responden a las necesidades de la población. Esto permitirá al SAT continuar con la transformación de la cultura contributiva, basada en la responsabilidad y en un servicio público honesto.

En tanto, autoridades de SUPERISSSTE resaltaron el trabajo conjunto con el SAT para concretar la instalación de los dos nuevos módulos, pues se aprovecha al máximo las instalaciones de estas tiendas en beneficio de la ciudadanía.

Adelantaron que podrían abrirse más oficinas del SAT en los SUPERISSSTE que se encuentran en los estados. Resaltaron los esfuerzos que se llevan a cabo para fortalecer esta cadena de tiendas, la cual ha incrementado en 150% sus ventas, además de ofrecer una diversidad de 4 mil 500 productos y 96 servicios, incluido el retiro de efectivo sin cobro de comisiones.

Con la apertura de estas tres nuevas oficinas, se cumple con lo establecido en el Plan Maestro 2026, el cual impulsa la instalación de módulos de atención en comunidades con crecimiento poblacional y económico, a efecto de reducir desplazamientos y acercar los servicios del SAT a las personas físicas.

El SAT agradece el apoyo brindado por el ISSSTE y el gobierno municipal de Zacapu, Michoacán, en esta materia y reafirma su compromiso de garantizar espacios accesibles, modernos y eficientes que fortalezcan la cercanía institucional y brinden atención de calidad en todo el territorio nacional.