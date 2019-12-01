Gobierno publica en el DOF aviso para recibir opiniones, previo a revisión del T-MEC

Ciudad de México, a 17 de septiembre 2025.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las bases para las consultas públicas para evaluar el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que será revisado y renegociado en el 2026.
“A fin de garantizar la participación de todos los sectores interesados, resulta necesario realizar un proceso de consulta pública que permita recabar información, comentarios y recomendaciones para la evaluación del funcionamiento del T-MEC en el marco de su revisión conjunta”, se lee en el aviso.
- Asimismo, en la publicación se incluyen los siguientes puntos: El plazo para recibir los datos, información, recomendaciones o comentarios será de 60 días naturales a partir de la publicación del aviso. Es decir, hasta el inicio de la segunda quincena de noviembre.
- La información o cualquier comentario podrá hacerse en copia física o de manera electrónica a: [email protected] y en el sitio web: www.buzontmec.economia.gob.mx.
- También se puede entregar en forma impresa y presencial en la siguiente dirección:
- Oficialía de Partes de la Secretaría de Economía, ubicada en calle Pachuca 189, colonia Condesa, Código Postal 06140, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, dirigida a la Dirección General comisionada para América del Norte en la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Subsecretaría de Comercio Exterior.
En la previa, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard Casaubón detalló que las consultas públicas forman parte del proceso previo a la revisión del T-MEC, prevista a comenzar en enero de 2026.
“Entre ahora y enero, tenemos que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado, (…) entre que entro en vigor 2020, a esta fecha, 2025, y entonces estar ya con esas evaluaciones, estar listos para empezar la revisión del tratado”, comentó el funcionario federal.