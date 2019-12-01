Gobierno emite bonos por 5 mil millones de euros para financiar a Pemex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 12:17:38
Ciudad de México, a 16 de septiembre 2025.- El gobierno de México realizó una emisión de deuda por hasta 5 mil millones de euros, que servirá para ayudar al rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con International Financing Review (IFR), un medio de información financiera del Grupo de Bolsas de Londres, la operación estaría distribuida en vencimientos a 4, 8 y 12 años, con montos por 2 mil 250, mil 500 y mil 250 millones de euros, respectivamente.

Asimismo, se dio a conocer que los recursos se destinarán a fines generales del Gobierno y a inyectar capital a Petróleos Mexicanos (Pemex) para su programa de recompra y pago de pasivos, como parte de la Administración actual de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La empresa productora propiedad del Estado mantiene una oferta de adquisición por un monto máximo de 9 mil 900 millones de dólares de once series de valores, con vencimiento de la oferta el 30 de septiembre y una fecha límite de retiro temprano el 15 de septiembre, según informó a la Bolsa Mexicana de Valores el pasado 2 de septiembre.

