General Motors perderá más de mil 600 mdd por política automotriz de Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 08:38:27
Detroit, Michigan, Estados Unidos, a 14 de octubre 2025.- La empresa General Motors (GM) anunció que asumirá pérdidas de unos mil 600 millones de dólares en el tercer trimestre del 2025.

Lo anterior, debido a las bajas ventas de automóviles eléctricos, debido a la cancelación por parte del gobierno de Donald Trump, de sus incentivos fiscales y otros cambios de normativas.

El gigante automotriz estadounidense con sede en Detroit, Michigan señaló que es posible que los cambios en las políticas en la materia supongan nuevos cargos en el futuro, "tanto monetarios como no monetarios", que puedan afectar negativamente a sus resultados operativos.

A través de un documento presentado a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), el fabricante detalló que mil 200 millones de dólares corresponden a modificaciones en la capacidad de producción de vehículos eléctricos, mientras que los 400 millones restantes están relacionados con "pagos por cancelación de contratos y acuerdos comerciales vinculados a inversiones” en esas unidades.

