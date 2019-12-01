FMI sube pronóstico de crecimiento en México para 2026 y 2027

FMI sube pronóstico de crecimiento en México para 2026 y 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 08:58:42
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Ciudad de México, a 14 de abril 2026.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró los pronósticos de crecimiento para la economía de México para este y el siguiente año, considerando un escenario base conservador.

De acuerdo con las Expectativas Mundiales Económicas (WEO), el organismo internacional que preside Kristalina Georgieva espera que la economía mexicana avance 1.6%.

Es decir, un aumento de 0.1 puntos porcentuales en comparación a la predicción de enero pasado.

Por otra parte, para 2027, la nueva estimación es de 2.2% desde el 2.1% que tenía en el reporte anterior de inicios de año.

En ese sentido, el FMI que en México, se espera que el menor crecimiento en 2025, debido a la consolidación fiscal, la política monetaria restrictiva y los obstáculos derivados de las tensiones comerciales, den paso a una leve recuperación.

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