FMI prevé crecimiento de 1.5% para la economía mexicana en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 07:53:58

Ciudad de México, 19 de enero del 2026.- La economía mexicana crecerá 1.5 por ciento en 2026, luego de haberse desacelerado a 0.6 por ciento en 2025, de acuerdo con el más reciente reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo internacional recordó que a lo largo de 2025 advirtió sobre el impacto de la incertidumbre comercial en las expectativas de crecimiento del país.

Con los datos ya consolidados, el FMI ajustó su estimación para 2025 de 1 por ciento a 0.6 por ciento, el nivel más bajo desde 2020, cuando la economía se contrajo 8.5 por ciento.

Con esta base, el Fondo mantuvo sin cambios su previsión de 1.5 por ciento para 2026, y elevó su estimado para 2027 de 2 a 2.1 por ciento.

En el plano global, el FMI informó que la economía mundial creció 3.3 por ciento en 2025 y ajustó al alza su pronóstico para 2026, de 3.1 a 3.3 por ciento, mientras que mantuvo en 3.2 por ciento la proyección para 2027.

El organismo señaló que este desempeño responde a un equilibrio entre fuerzas opuestas: los efectos negativos de los cambios en las políticas comerciales y, por otro lado, el impulso de la inversión en tecnología —incluida la inteligencia artificial—, así como el apoyo de políticas fiscales y monetarias.