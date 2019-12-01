FMI eleva en 8 décimas pronóstico de crecimiento para México en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 07:58:36

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de octubre 2025.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su previsión de crecimiento de la economía mexicana en 2025, hasta un 1 por ciento, es decir, un aumento de ocho décimas con respecto al pronóstico de julio.

De igual forma, el organismo internacional indicó que espera que para 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano crezca hasta un 1.5 por ciento, lo que implica un ascenso de una décima a lo previsto en julio, según su informe de ‘Perspectivas Económicas Globales’.

El Fondo explicó que las medidas proteccionistas han tenido un “impacto limitado” en la actividad económica y en los precios, lo que “sorprendió en el lado positivo a México y el Reino Unido”.

Sin embargo, en su estudio, el organismo consideró que si México busca tener éxito a largo plazo, debe conseguir que “se subsanen las deficiencias en materia de infraestructura, se refuerce el estado de derecho y se profundice la integración con los socios comerciales mundiales”.