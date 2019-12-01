FINABIEN simplifica el pago de cuotas al IMSS a las y los paisanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 07:17:18

Ciudad de México, 6 de marzo del 2026.- Financiera para el Bienestar (FINABIEN), acerca a nuestras paisanas y paisanos el servicio de realizar el pago de sus cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el esquema de Persona Trabajadora Independiente (PTI), mediante un proceso 100% digital, seguro y sin intermediarios, desde Estados Unidos y México.

Esta acción forma parte de la estrategia de FINABIEN para digitalizar los servicios financieros y facilitar el acceso a herramientas financieras formales y transparentes para las y los migrantes; con ello, no solo se simplifican trámites, sino que se fortalece la inclusión de todas las mexicanas y mexicanos en el ecosistema financiero. En este marco, la institución continúa trabajando en el desarrollo de instrumentos financieros tecnológicos accesibles contribuyendo al bienestar de las y los trabajadores.

A través de la App FINABIEN, las y los migrantes pueden realizar una autoremesa de su Tarjeta FINABIEN Paisan@ EUA, con un costo de 2.99 dólares, a su Tarjeta FINABIEN México para efectuar el pago digital de sus cuotas al IMSS con una comisión de $50 pesos.

Este servicio también está disponible para todas las personas que trabajan de manera independiente en México, permitiéndoles tener el control de sus pagos, ya que, al ser un proceso completamente digital, pueden realizarlo cuando lo decidan, desde donde se encuentren y sin necesidad de hacer filas.

Con estas acciones el Gobierno de México, a través de FINABIEN acerca el acceso a la seguridad social para todas y todos, mediante herramientas financieras digitales, accesibles y de bajo costo que permiten a las personas proteger su salud, asegurar su retiro y apoyar a su familia de manera sencilla.

¿Cómo pagar tus cuotas desde la App FINABIEN?

Si te encuentras en Estados Unidos:

Solicita tu Tarjeta FINABIEN Paisan@ EUA y México en el consulado más cercano. Descarga la App FINABIEN y realiza el enrolamiento de ambas tarjetas. Deposita fondos en tu Tarjeta FINABIEN EUA. Realiza una autoremesa hacia tu Tarjeta FINABIEN México. En la App, mueve los recursos de la Tarjeta FINABIEN México a la Bóveda Virtual. Selecciona la opción “Pagos de Cuotas al IMSS”. Ingresa tu número de seguridad social, el formato de incorporación voluntaria al IMSS y el formato para pago de cuotas (una vez que subas los archivos, la app extraerá los datos del afiliado). Verifica que los datos sean correctos y confirma tu pago a través de un código enviado a tu celular. Al terminar la App generará un comprobante digital que acreditará el pago correcto de derechohabiencia ante el IMSS.

Si te encuentras en México: