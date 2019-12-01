Ciudad de México, a 19 de noviembre 2026.- La directora general de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), Rocío Mejía Flores, participó en la ceremonia inaugural de “Conexión Emprendedora UnADM 2026”. Este encuentro, organizado por la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), busca impulsar la innovación y el desarrollo de proyectos productivos. El evento se inauguró en la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la Ciudad de México, y durará hasta el 20 de noviembre con la presencia de emprendedoras y emprendedores.

Durante su intervención, Rocío Mejía Flores subrayó el compromiso institucional de fortalecer la inclusión financiera a través de su red de 1,700 sucursales, 55 de ellas ubicadas en la Ciudad de México. Señaló que FINABIEN ofrece diversas herramientas financieras que incluyen instrumentos de ahorro, créditos para pequeños negocios y cooperativas, así como vías accesibles para el envío de remesas desde Estados Unidos a México con la comisión más baja del mercado. En este sentido, anunció que la colaboración con la UnADM permitirá desarrollar acciones de capacitación y seguimiento para que las personas emprendedoras logren consolidar sus proyectos.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas Morales, resaltó el valor de vincular la formación académica con la innovación y el desarrollo de nuevos negocios. Asimismo, manifestó la disposición del instituto para colaborar con la comunidad universitaria mediante talleres, asesorías y orientación especializada sobre marcas, patentes y diseños industriales.

En su mensaje de bienvenida, la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, reconoció la creatividad, la perseverancia y el esfuerzo de estudiantes y participantes del evento. Destacó la necesidad de continuar generando alianzas institucionales que amplíen las oportunidades de formación y asesoría para nuevas y nuevos emprendedores. Además, celebró la colaboración con FINABIEN para impulsar iniciativas dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a cooperativas y proyectos vinculados a la economía social.

A su vez, la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), Nelly Juárez Audelo, afirmó que es necesario abrir estos espacios que promueven y comercializan el trabajo de artesanas, productoras y emprendedoras de los pueblos y comunidades indígenas de la capital. Resaltó también el trabajo conjunto con FINABIEN para traducir materiales informativos a lenguas indígenas, con el fin de facilitar el acceso a los distintos créditos y servicios.

En el marco de las actividades, FINABIEN firmará un convenio de colaboración con la UAED-SEP para ofrecer capacitación a las personas beneficiarias de los créditos, además de impartir talleres en colaboración con el IMPI.

Como parte de las acciones desarrolladas durante “Conexión Emprendedora UnADM 2026”, FINABIEN instaló un módulo de atención al público para brindar información sobre sus instrumentos de ahorro, envío de remesas, acceso a créditos y asesoría financiera.

La participación de FINABIEN en estos encuentros permite generar alianzas que impulsan nuevos emprendimientos y fortalecen la economía de la población.