Festejos por el Día de San Valentín en México serán más costosos en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 13:51:13
Ciudad de México, a 14 de febrero 2026.- De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), los consumidores mexicanos que celebren el Día de San Valentín, se enfrentarán a un incremento promedio del 15.8 por ciento en el costo de los regalos y actividades relacionadas, en comparación al año anterior.

Según el monitoreo del mercado realizado por el organismo, el costo total de una celebración básica (que incluya intercambio de regalos y una salida) puede ascender hasta los dos mil 645 pesos, frente a los dos mil 283.00 pesos registrados en 2025.

La investigación describe alzas específicas en los artículos más demandados en este Día del Amor y la Amistad, como son los siguientes:

  • Flores (12 rosas): El precio promedio subió a 414 pesos, lo que representa un aumento del 23 por ciento.

  • Chocolates: Un estuche estándar ahora ronda los 135 pesos, un incremento del 12 por ciento.

  • Cena romántica (para dos personas): El costo promedio en restaurantes de gama media se estima en mil 368 pesos, un aumento del 14 por ciento.

  • Pasteles y repostería: Registran un alza del 17 por ciento, con precios promedio de 288 pesos.

  • Joyería de fantasía y perfumes: Dicho rubro presentó un alza de entre el 10 y el 15 por ciento.

