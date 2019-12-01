Festejos por el Día de San Valentín en México serán más costosos en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 13:51:13

Ciudad de México, a 14 de febrero 2026.- De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), los consumidores mexicanos que celebren el Día de San Valentín, se enfrentarán a un incremento promedio del 15.8 por ciento en el costo de los regalos y actividades relacionadas, en comparación al año anterior.

Según el monitoreo del mercado realizado por el organismo, el costo total de una celebración básica (que incluya intercambio de regalos y una salida) puede ascender hasta los dos mil 645 pesos, frente a los dos mil 283.00 pesos registrados en 2025.

La investigación describe alzas específicas en los artículos más demandados en este Día del Amor y la Amistad, como son los siguientes: