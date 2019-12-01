Exportaciones de crudo cayeron más del 40% en enero, informa Pemex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 12:26:00

Ciudad de México, a 27 de febrero 2026.- Las exportaciones de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex), se desplomaron un 44.73 por ciento el pasado mes de enero de manera interanual, según informó la empresa productora del Estado.

De acuerdo con un comunicado, las exportaciones promediaron 294 mil barriles diarios el mes pasado, en comparación con los 532 mil barriles diarios reportados en el mismo lapso de 2025.

En ese sentido, se indicó que se trata del nivel más bajo en la venta del crudo al exterior desde 1980, cuando exportó 302 mil barriles al día.

Cabe recordar que el pasado 4 de febrero, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, reconoció que las ventas de crudo a otras naciones disminuyeron y reveló que se cancelaron varios contratos futuros.

En aquella ocasión, el funcionario federal explicó que desde la pasada administración la política “fue clara”, pues es necesario que el crudo se deje de exportar para privilegiar el consumo interno.