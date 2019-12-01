Exportaciones de crudo cayeron más del 40% en enero, informa Pemex

Exportaciones de crudo cayeron más del 40% en enero, informa Pemex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 12:26:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 27 de febrero 2026.- Las exportaciones de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex), se desplomaron un 44.73 por ciento el pasado mes de enero de manera interanual, según informó la empresa productora del Estado.

De acuerdo con un comunicado, las exportaciones promediaron 294 mil barriles diarios el mes pasado, en comparación con los 532 mil barriles diarios reportados en el mismo lapso de 2025.

En ese sentido, se indicó que se trata del nivel más bajo en la venta del crudo al exterior desde 1980, cuando exportó 302 mil barriles al día.

Cabe recordar que el pasado 4 de febrero, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, reconoció que las ventas de crudo a otras naciones disminuyeron y reveló que se cancelaron varios contratos futuros.

En aquella ocasión, el funcionario federal explicó que desde la pasada administración la política “fue clara”, pues es necesario que el crudo se deje de exportar para privilegiar el consumo interno.

Noventa Grados
Más información de la categoria
CNTE reporta quema de autobús prestado para actividad escolar en Aguililla
Balean e incendian vivienda en Uruapan, Michoacán
Hallan hombre sin vida en terreno baldío de Morelia, Michoacán
De 6.9 a 3.42 diarios: Sinaloa registra caída del 50% en homicidios
Más información de la categoria
Colapsan gradas en plena foto escolar en la IBERO CDMX; hay al menos 10 lesionados
Horas de fuego en Tapalpa: así fue el operativo donde cayó “El Mencho”
Posibles sucesores del "Mencho", plenamente identificados: Harfuch
Caen en Puerto Vallarta 8 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco: les decomisan armas y equipo táctico
Comentarios