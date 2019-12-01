Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre del 2026.- Oliverio Cruz Gutiérrez, presidente de la CANACO Servytur Morelia, dio a conocer que durante la edición número 16 del Buen Fin han predominado las compras en tiendas físicas, por encima de las compras digitales; el 81 por ciento de los negocios reportan que vendieron más que en un fin de semana normal.

En rueda de prensa, el líder empresarial dio a conocer que datos nacionales recabados hasta este 16 de noviembre, señalan que el 65 por ciento de las compras se realizaron en tiendas físicas; el 17 por ciento fueron vía electrónica; y el 19 por ciento optó por ambas opciones.

“Como que motivó más el ir, entrar a las tiendas, revisar, comparar y hacer su compra como lo recomendamos”, dijo.

Oliverio Cruz destacó que más del 41 por ciento de las compras fueron por montos superiores a los cinco mil pesos; 24 por ciento por el rango de tres mil a cinco mil pesos; 19 por ciento de mil a tres mil pesos; y 17 por ciento por montos menores a los mil pesos.

Finalmente, hizo el llamado a que se procure la compra en negocios familiares o locales, para la activación de la economía en este tipo de emprendimientos, más allá de las trasnacionales o cadenas comerciales. En este sentido, señaló que el 36 por ciento de las empresas que participan son familiares o minoristas; 11 por ciento del sector turismo; y el seis por ciento de servicios.