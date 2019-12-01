Entrega Secretaría del Trabajo de Querétaro equipamiento a emprendedoras de San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- La secretaria del Trabajo del Estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, encabezó la entrega de equipamiento a 30 iniciativas productivas lideradas por mujeres emprendedoras del municipio de San Juan del Río, en beneficio de 47 personas, quienes fortalecen sus proyectos para generar sus propios ingresos y consolidar negocios familiares.

Durante el evento, realizado en la Unidad Deportiva Maquío, Liliana San Martín destacó que esta acción representa un compromiso por parte de la dependencia que encabeza por impulsar el autoempleo, con la finalidad de que las mujeres y personas que se encuentran en una línea de atención prioritaria puedan generar recursos desde la formalidad.

“Estoy muy contenta de estas entregas porque conozco personalmente cada historia, cada sueño, podemos acompañar historias, sueños y esfuerzos de las mujeres sanjuanenses que hoy reciben estos equipos”, señaló.

San Martín Castillo subrayó que la fuerza, la disciplina y la determinación de las mujeres de este municipio se han convertido en un motor esencial para la economía local, y reiteró que la Secretaría del Trabajo continuará apoyando iniciativas que les permitan crecer, emprender y transformar su entorno.

El evento contó con la presencia del presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, quien en su intervención, puntualizó que en el municipio hay buenas noticias y, por ello, expresó su agradecimiento a Gobierno del Estado de Querétaro y a la Secretaría del Trabajo estatal, por brindar apoyo y oportunidades a las y los sanjuanenses para sus emprendimientos.

Como parte del programa de iniciativas productivas, se entregaron equipos para los giros de: cocina y preparación de alimentos, pastelerías, panaderías, gorditas, floristería, cafeterías y costura.