Entran en vigor aranceles secundarios de EEUU contra India; son por comprar crudo ruso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 08:49:57

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de agosto 2025.- Estados Unidos activó los aranceles secundarios o adicionales del 25 por ciento contra los productos de India, por su compra de petróleo ruso.

Cabe señalar que dichos gravámenes se suman a los impuestos del 25 por ciento que le impuso al subcontinente asiático el pasado 7 de agosto, por lo que la penalidad total sobre las mercancías indias es de un 50%.

Según el gobierno de Estados Unidos, con esta medida busca castigar la compra continuada de crudo de Rusia por parte de India.

En ese sentido, el Gobierno indio defendió su decisión al argumentar razones de seguridad energética y control de la inflación.

Se detalló que los aranceles no afectan a todas las exportaciones, sino que se concentran en sectores clave para generar presión social y económica como los textiles, las gemas o los mariscos, mientras que exime a otros en los que la Unión Americana tiene intereses, como los productos farmacéuticos y la electrónica.

La Casa Blanca ha invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), un instrumento de seguridad nacional, para imponer su política arancelaria, y argumenta que la compra de petróleo ruso por parte de la India constituye una amenaza para la seguridad de su territorio.