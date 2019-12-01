Entran en vigor aranceles de Trump a muebles y productos de madera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 09:03:55

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de octubre 2025.- En los primeros minutos del 14 de octubre, entraron en vigor los aranceles a muebles y productos de madera exportados a Estados Unidos, aplicados por el presidente Donald Trump.

En la previa, el mandatario estadounidense aseguró que los gravámenes tienen como objetivo “proteger la industria nacional y reducir la dependencia de importaciones”.

Entre las tasas se incluyen un 10 por ciento sobre todas las importaciones de madera aserrada y madera blanda, y un 25 % sobre ciertos muebles de madera tapizados, como sofás y sillones, de acuerdo con la Casa Blanca.

De igual forma, un 25 % sobre gabinetes de cocina y tocadores importados, incluyendo piezas clave para su fabricación, agregó la sede presidencial.

Cabe señalar que, dichos aranceles fueron anunciados por la Administración de Trump en septiembre pasado y se prevé que aumenten progresivamente a partir de enero del 2026.

Estados Unidos exonerará a Reino Unido, la Unión Europea y a Japón de los nuevos aranceles.