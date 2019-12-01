Empresarios mexicanos piden "frialdad y unidad" durante revisión del T-MEC

Empresarios mexicanos piden "frialdad y unidad" durante revisión del T-MEC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 08:40:19
Ciudad de México, a 16 de enero 2026.- Los líderes empresariales mexicanos pidieron frialdad, estrategia y unidad para encarar la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026.

En ese sentido, advirtieron que una postura reactiva o fragmentada elevaría la incertidumbre y el costo económico del proceso.

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), consideró que la negociación por la revisión del acuerdo debe ser “fría, estratégica, inteligente” y sobre todo, que “se trate de buscar a través de consensos”, y no como una renegociación anticipada.

“En términos de negociación, nos ponen en una situación en la que tenemos que ser inteligentes, que tenemos que ser fríos, no reactivos y atender una estrategia, que hasta el día de hoy es una estrategia que ha funcionado en términos del contexto internacional”, afirmó el líder del sector terciario.

De igual forma, recordó que su organización inició foros binacionales y mesas técnicas desde finales de 2024 para anticipar escenarios y construir posiciones comunes.

Lo anterior, al explicar que el contexto global es más complejo, con tensiones geopolíticas y cambios en reglas comerciales, por lo que insistió en que el país debe separar el discurso político de la decisión económica.

