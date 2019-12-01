Elevan calificación de certificados bursatiles de Pemex

Elevan calificación de certificados bursatiles de Pemex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 07:28:48
Ciudad de México, a 28 de agosto 2025.- La agencia Moody’s Local México elevó la calificación de deuda senior quirografaria de largo plazo en moneda local de los certificados bursátiles de Petróleos Mexicanos (Pemex) 12U, Pemex 14U, Pemex 14-2 y Pemex 15U a AAA.mx desde AA+.mx y confirmó la perspectiva a “estable”.

“Dicho aumento en la calificación de los certificados bursátiles de Pemex está sustentado en las recientes transacciones financieras para fortalecer la liquidez y facilitar el refinanciamiento de la deuda de corto plazo de la empresa”, señaló la calificadora de riesgo crediticio.

No obstante, la agencia advirtió que la calificación podría disminuir si se presentan cambios en la política energética que reduzcan el respaldo del gobierno federal o si una caída prolongada en el precio de la mezcla mexicana y el deterioro de los indicadores operativos afectan los ingresos de la petrolera.

“La perspectiva estable refleja la expectativa de Moody’s Local México de un amplio respaldo del gobierno federal durante los próximos 12 a 18 meses, en caso de que Pemex enfrente una situación de estrés en virtud de su importancia estratégica para el desarrollo económico y la estabilidad social del país”, señaló la empresa especializada.

Además, la agencia explicó que el Plan Estratégico 2025-2035, junto con la reforma constitucional en materia energética, refuerza el compromiso del gobierno federal de impulsar la viabilidad de la empresa.

 

