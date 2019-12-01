Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre del 2026.- Electrónica, línea blanca y electrodomésticos, son los artículos de mayor venta durante esta edición del Buen Fin, así lo señaló Oliverio Cruz Gutiérrez, presidente de la CANACO Servytur Morelia; hizo una invitación a la población para que aprovechen este último día para revisar costos y aprovechar los descuentos en algún artículo.

En conferencia de prensa, el líder empresarial detalló que según datos nacionales, el 35 por ciento de las compras son de electrónica; 22 por ciento de línea blanca y electrodomésticos; 13 por ciento en rubros de ropa y calzado; seis por ciento en servicios; cinco por ciento en viajes; cuatro por ciento de salud y belleza.

Consideró que si bien las compras de electrónica son más visibles por las dimensiones de los empaques, el beneficio para los agremiados a la Cámara han sido de suma importancia.

Por su parte, Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico del estado, destacó que en Michoacán hay cerca de 200 mil unidades económicas que se ven beneficiadas con este tipo de activaciones. Además de que el último trimestre del año es cuando incrementa el gasto en el rubro de servicios.

Por ello, invitó a los michoacanos a realizar un gasto inteligente, razonado y responsable, que tenga un beneficio puntual para su economía o estilo de vida, así como a consumir, en medida de lo posible, en negocios locales o familiares, para una mayor activación de la economía.