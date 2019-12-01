Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 15:30:55

Querétaro, Querétaro, 17 de noviembre de 2026.- El sector comercial en el estado cerró la edición 16 de El Buen Fin 2026 con un balance favorable y perfilándose para alcanzar la meta proyectada de 2 mil 900 millones de pesos en derrama económica, afirmó René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro.

Señaló que los recorridos de supervisión por el Centro Histórico y las principales plazas comerciales de la zona metropolitana evidenciaron un incremento sustancial en la afluencia y el consumo, impulsado de manera importante por los descuentos de última hora.

“De acuerdo con los reportes preliminares de los agremiados, un sector relevante del comercio local cifró hasta 40 por ciento de sus ventas totales del mes de noviembre exclusivamente en este fin de semana largo”.

Recordó que el despliegue comercial reunió a más de 20 mil establecimientos formales en el estado, los cuales apostaron por ofertas y promociones para reactivar el mercado interno.

Estimó que el 80 por ciento de la derrama esperada se concentra de manera directa en transacciones dentro de tiendas físicas, mientras que el 20 por ciento restante corresponde al comercio electrónico, canal que continúa consolidando su tendencia al alza en cada ciclo.

“Las preferencias de los consumidores se inclinó fuertemente hacia la tecnología y el guardarropa, destacando la salida de artículos de electrónica, teléfonos celulares, ropa y accesorios, un patrón que coincide con las tendencias nacionales reportadas por la Concanaco Servytur”.

En el rubro de seguridad y protección a los derechos del comprador, el dirigente gremial destacó que las jornadas transcurrieron con saldo blanco.

“Hasta el corte de este cierre de actividades, la delegación estatal no reportó quejas mayores ni situaciones de inconformidad ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lo que refleja un comportamiento apegado a la legalidad y respeto a las promociones exhibidas”.

Adelantó que será a partir de este miércoles cuando se den a conocer de manera oficial las cifras definitivas de derrama y participación comercial registradas en los diversos municipios de la entidad.