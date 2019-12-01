El Buen Fin 2026 arrancará este viernes con cinco días de descuentos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 21:36:17

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2026.- Con la expectativa de impulsar el consumo y aprovechar el periodo de descanso por la conmemoración de la Revolución Mexicana, este viernes 13 de noviembre comenzará la edición 2026 de El Buen Fin, que por primera vez se desarrollará durante cinco días consecutivos, hasta el martes 17.

La jornada comercial, que alcanza su edición número 16, contempla la participación de establecimientos físicos, cadenas comerciales, plataformas digitales y pequeños negocios de todo el país. La modificación del calendario permitirá que los consumidores aprovechen el fin de semana largo para realizar compras y buscar promociones en diferentes productos y servicios.

De acuerdo con las estimaciones para este año, se espera una derrama económica de 235 mil millones de pesos, lo que representaría un crecimiento de 7.3 por ciento en comparación con 2025. Asimismo, se prevé la participación de alrededor de 200 mil establecimientos comerciales.

Sin embargo, las promociones no necesariamente estarán disponibles durante los cinco días en todos los negocios, ya que cada establecimiento podrá establecer sus propias condiciones, restricciones y vigencia para los descuentos, por lo que se recomienda revisar los términos antes de realizar alguna compra.

Como parte de las actividades de esta edición, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también realizará el tradicional Sorteo El Buen Fin, que contempla una bolsa de 500 millones de pesos en premios para consumidores y establecimientos participantes.

Para entrar en esta dinámica, los compradores deberán realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito por un monto mínimo de 250 pesos en comercios registrados y cumplir con los requisitos establecidos. El sorteo está previsto para diciembre.

Con esta ampliación, El Buen Fin busca aprovechar los días de mayor movilidad comercial durante noviembre, incentivar las compras en establecimientos formales y fortalecer la actividad económica mediante promociones tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.