El abandono institucional es el motor de la informalidad en México, aseguran Cámaras de Comercio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 14:50:10

Ciudad de México, a 13 de diciembre 2025.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) advirtió que el abandono institucional es el “verdadero enemigo” de la economía mexicana, no la economía informal en sí misma.

A través de un comunicado, el organismo pidió no normalizar el crecimiento de este fenómeno y atender sus causas estructurales mediante políticas de cercanía y acompañamiento institucional para atraer más empresas a la formalidad.

En ese sentido, Octavio de la Torre, líder empresarial, sostuvo que la informalidad “no es el enemigo, es el síntoma“, y subrayó que detrás de su expansión hay falta de presencia institucional, barreras regulatorias y dificultades operativas que enfrentan millones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y negocios familiares en el país.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), citados por la Confederación, en el cuarto trimestre de 2024, la economía informal generó un valor agregado bruto de 6.12 billones de pesos y concentró 16 millones 956 mil 168 puestos de trabajo remunerados, superando el 55 % de la actividad económica del país.

Por lo anterior, la Concanaco Servytur consideró que estas cifras “no deben asumirse como crecimiento”, sino como una alerta social y productiva, al reflejar millones de personas sin seguridad social, sin derechos laborales y sin certidumbre para sus familias.

Además, la la organización empresarial anunció que a partir de 2026 impulsará un modelo de atención y acompañamiento, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).