EEUU y México acuerdan fechas para inicio de negociaciones bilaterales sobre el T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 11:17:55

Ciudad de México, a 6 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubón, y el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, acordaron el inicio de la primera ronda de discusiones bilaterales formalmente establecidas para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un comunicado conjunto, se dio a conocer que este proceso responde al mecanismo de revisión periódica del acuerdo, diseñado para evaluar su funcionamiento y fortalecer la integración económica de América del Norte.

Los secretarios han instruido a sus respectivos equipos negociadores a centrar las discusiones en los siguientes pilares fundamentales para la región:

Reglas de origen: Fortalecimiento de las normativas para asegurar que los beneficios del tratado se otorguen prioritariamente a los países integrantes.

Fortalecimiento de las normativas para asegurar que los beneficios del tratado se otorguen prioritariamente a los países integrantes. Sustitución de importaciones: Implementación de medidas para reducir la dependencia de insumos provenientes de regiones externas a América del Norte.

Implementación de medidas para reducir la dependencia de insumos provenientes de regiones externas a América del Norte. Cadenas de suministro: Reforzamiento de la seguridad y estabilidad de los flujos productivos regionales.

Por último, en la nota de prensa se detalló que se tiene previsto que los equipos técnicos celebren su primera sesión de trabajo durante la semana del 16 de marzo de 2026.