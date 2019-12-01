Economía informal aportó más del 25% al PIB de México en 2024

Ciudad de México, a 17 de diciembre 2025.- La economía informal aportó un 25.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2024, lo que representa un incremento de 0.7 puntos porcentuales respecto al 2023, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior se dio a conocer en los resultados preliminares de la Medición de la Economía Informal (MEI), elaborado con año base 2018 y como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México, el cual estima el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal para conocer su comportamiento y contribución al PIB del país.

En ese sentido, el organismo autónomo precisó que, del total, el sector informal aportó 14.5 por ciento y las otras modalidades de la informalidad (OMI) contribuyeron con 10.9%.

Además, el instituto subrayó la diferencia entre el peso de la informalidad en el empleo y su participación en la producción, toda vez que, en 2024, la contribución del PIB informal (25.4%) fue generada por la población ocupada en informalidad (54.4%), mientras que el sector formal aportó 74.6 por ciento del PIB con 45.6% de la ocupación.