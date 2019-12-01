Economía informal aportó más del 25% al PIB de México en 2024

Economía informal aportó más del 25% al PIB de México en 2024
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 13:50:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 17 de diciembre 2025.- La economía informal aportó un 25.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2024, lo que representa un incremento de 0.7 puntos porcentuales respecto al 2023, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Lo anterior se dio a conocer en los resultados preliminares de la Medición de la Economía Informal (MEI), elaborado con año base 2018 y como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México, el cual estima el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal para conocer su comportamiento y contribución al PIB del país.

En ese sentido, el organismo autónomo precisó que, del total, el sector informal aportó 14.5 por ciento y las otras modalidades de la informalidad (OMI) contribuyeron con 10.9%.

Además, el instituto subrayó la diferencia entre el peso de la informalidad en el empleo y su participación en la producción, toda vez que, en 2024, la contribución del PIB informal (25.4%) fue generada por la población ocupada en informalidad (54.4%), mientras que el sector formal aportó 74.6 por ciento del PIB con 45.6% de la ocupación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a 70 años de prisión a exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, por ordenar homicidios de su síndico y chofer
Arrestan a Jacobo Reyes, ex candidato del PRD y socio de dueño de Miss Universo
FGR incinera casi media tonelada de estupefacientes en Michoacán
Capturan a 11 presuntos extorsionadores en Guanajuato; les aseguran armas, dinero y mensajes amenazantes
Más información de la categoria
Trump clasifica como "organización terrorista" a gobierno de Nicolás Maduro
Condenan a 70 años de prisión a exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, por ordenar homicidios de su síndico y chofer
Arrestan a Jacobo Reyes, ex candidato del PRD y socio de dueño de Miss Universo
FGR incinera casi media tonelada de estupefacientes en Michoacán
Comentarios