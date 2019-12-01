Economía de México crece 0.9% en tercer semestre del 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 13:48:18

Ciudad de México, a 30 de octubre 2026.- El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0.9 por ciento durante el tercer semestre del presente año, según la estimación oportuna presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su informe el organismo autónomo mencionó que la subida en la economía mexicana se debe principalmente al repunte trimestral de los servicios (1.1%) y de la industria (0.8%).

No obstante, indicaron que el sector agropecuario cayó un 0.4 por ciento en ese periodo, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

Cabe mencionar que, los datos anteriores significan que la economía de la República Mexicana ligó tres trimestres al alza.

Por último, el Inegi recordó que los datos sobre el tercer trimestre son una estimación oportuna, por lo que las cifras definitivas se publicarán el próximo mes.