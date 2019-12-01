Ebrard afirma que el T-MEC seguirá otros 10 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 11:50:35

Ciudad de México, a 22 de octubre 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se mantendrá vigente por lo menos por otros 10 años con revisiones anuales.

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, el funcionario federal aseveró que el país sostuvo negociaciones exitosas y ha tenido “el mejor trato objetivamente” en la materia.

El secretario Ebrard mencionó que la República Mexicana paga los aranceles más bajos y es el exportador más grande de la Unión Americana.

En ese sentido, el ex canciller destacó que la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ayudó a que México ocupe esa posición en las negociaciones.

“La presidenta ha intervenido de manera directa en las conversaciones con el presidente Trump; ha recibido directamente al embajador y tenido también conversaciones con el secretario de Comercio. Entonces, esta estrategia que ha diseñado y conducido nos ha llevado a que tengamos esa posición que acabo de referir: el que paga menos y exporta más es México”, dijo.

Otra parte, el titular de Economía apuntó que, actualmente, las negociaciones con EEUU se centran en la reducción de aranceles de la Sección 232, específicamente los relativos a la industria automotriz, de acero y aluminio.