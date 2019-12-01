Disminuye desempleo en México en tercer trimestre de 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 10:46:06

Ciudad de México, a 27 de noviembre 2025.- La tasa de desempleo en México se ubicó en 2.9 por ciento de la población económicamente activa (PEA), durante el tercer trimestre del 2025, lo que representa una disminución del 0.1%, en relación al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En el trimestre julio-septiembre de 2025, la población desocupada sumó 1,8 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) de 2.9 por ciento de la PEA, porcentaje menor al del mismo trimestre de un año antes (3 %)”, indicó el organismo autónomo en su reporte.

Según la información publicada, la PEA totalizó 61.3 millones de personas, una caída de 67 mil frente al mismo lapso de 2024, mientras que la población ocupada creció en cinco mil hasta las 59.5 millones de personas.

Los principales aumentos interanuales de empleos se concentraron en el comercio, con una subida de 227 mil. Seguido de transportes, la industria manufacturera, con 103 mil; los restaurantes y servicios con 164 mil personas.

Por otra parte, 4.3 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas.