Deuda pública de México sube al 49.9% del PIB en primeros 9 meses de 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 09:47:17

Ciudad de México, a 31 de octubre 2025.- La deuda pública neta de México se ubica en 49.9 por ciento de su producto interior bruto (PIB), al corte del tercer trimestre de 2025, es decir, por encima del 49.3 % del mismo periodo del año pasado, según reveló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según el ‘Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2025’, el Gobierno mexicano registró una deuda neta total de 18.28 billones de pesos en los primeros nueve meses del presente año.

Lo anterior representa un incremento de más de 8.8 % frente a los 16.88 billones de pesos que dicha dependencia federal reportó en junio de 2024.

“La deuda pública se mantuvo en un nivel bajo y estable, de 49.9% del PIB, por debajo del 51.3% observado en diciembre de 2024”, señaló Hacienda en un comunicado.

En ese sentido, la secretaría señaló que la solidez de las finanzas públicas “ha permitido mantener acceso a financiamiento en condiciones favorables y preservar el grado de inversión ante las principales agencias calificadoras”.

De igual forma, el reporte mostró, para los primeros nueve meses del año, una subida interanual de 9.2 % real en el total de ingresos presupuestarios, que ascendieron a 4.61 billones de pesos, “el mayor crecimiento para un periodo similar desde 2016”.

“Este desempeño se explicó por el avance sostenido de la recaudación tributaria, impulsada por una administración enfocada en ampliar la base gravable y combatir el contrabando”, se agregó en la nota.