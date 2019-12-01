Dejan vacaciones de verano derrama económica de mil 100 mdp en el municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 1 de septiembre de 2025.- La secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, Mariana Ortiz Cabrera, dio a conocer que se recibieron más de 400 mil turistas, lo que representó un 62 por ciento en ocupación hotelera y una derrama económica de más de mil 100 millones de pesos en la capital del estado.

Reconoció que el 80 por ciento de los turistas que llegaron a la Querétaro provenían de la Ciudad de México, San Luis Potosí, Guanajuato, 17 por ciento de distintos puntos del país y el tres por ciento fueron turistas extranjeros, lo que representó un 20 por ciento más de visitantes en comparación con el 2024.

“La datos que tuvimos de estas derrama económica, para los meses de julio y agosto, en la ocupación hotelera tuvimos de un 56%, con picos de hasta un 62 por ciento de 2.5 noches de estancia, con una derrama económica de mil 100 millones de pesos y una visita de 400 mil personas; tuvimos eventos importantes como el aniversario de la ciudad, donde hubo una importante asistencia”, dijo.

Mencionó que actualmente ya se están preparando eventos con motivo de las Fiestas Patrias, a demás de las tradicionales danzas que se realizan en el cerro del Sangremal, en el Barrio de La Cruz.