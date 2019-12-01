Deja Día de Muertos derrama económica de 800 mdp para el pequeño comerciante: Eduardo Chávez 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 18:51:01

Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre de 2026.- Las festividades conmemorativas del Día de Muertos y los Fieles Difuntos dejaron un respiro financiero sumamente positivo para los pequeños comerciantes en el estado, informó Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Querétaro.

Explicó que el sector cumplió las metas deseadas al alcanzar una derrama económica de 800 millones de pesos durante el fin de semana largo.

Detalló que, los establecimientos más beneficiados fueron aquellos dedicados a la venta de dulces típicos, panaderías tradicionales, comercios de souvenirs, venta de disfraces, así como el sector de servicios integrado por restaurantes y centros de entretenimiento.

Enfatizó que el cumplimiento y la superación de las expectativas comerciales estuvieron fuertemente respaldados por la estrategia nacional denominada "Viernes Muy Mexicano", impulsada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Este programa, aclaró, tuvo como propósito dinamizar el mercado interno y canalizar el consumo hacia productos y servicios de la economía local.

"Si algo reforzó muchísimo la venta y por eso es que alcanzamos y superamos la expectativa de los 800 millones de pesos fue gracias al 'Viernes Muy Mexicano'. Este programa [...] nos dio la tarea de impulsar para que también los comercios que tienen productos y servicios de economía local fueran respaldados de manera importante".

Reconoció que, con estos resultados, el sector terciario y el comercio en pequeño de Querétaro cierran con buenos números el ciclo festivo de otoño, consolidando a la entidad como un punto clave y promotor del comercio formal.

Adelantó que ya se trabaja de manera coordinada para el cierre del año, con la mira puesta en la próxima edición del Buen Fin.

Adelantó que en breve se realizará una conferencia de prensa conjunta con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Querétaro para detallar los pormenores, estrategias y expectativas de esta jornada de descuentos en beneficio de las familias queretanas a través del programa del Buen Fin.