Creación de empleos crece 1.5% en primeros 9 meses de 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 08:16:37

Ciudad de México, a 9 de octubre 2025.- En los primeros nueve meses del 2025, se crearon 333 mil 303 nuevos empleos formales en México, lo que representa un crecimiento del 1.5 por ciento, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística en Geografía (Inegi).

Con el agregado de esos datos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra un total de 23.76 millones de empleos formales al cierre de septiembre, que incluye a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

El organismo sanitario indicó que en el noveno mes del 2025, se presentó un aumento mensual de 116 mil 765 puestos, variación que, en términos relativos, es de 0.5 por ciento.

No obstante, analistas argumentan que los datos del IMSS presentan un retrato parcial porque en el país casi un 55 por ciento de la fuerza laboral es informal, según el Inegi, que sitúa la tasa de desempleo en 2.7 por ciento, cerca del mínimo histórico.

Los sectores económicos con el mayor aumento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con el 9.3 por ciento, comercio con el 2.7 por ciento y el sector de electricidad con el 2.4 por ciento.

Mientras que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo se registraron Estado de México, Hidalgo y Michoacán con aumentos anuales mayores a 3 por ciento.