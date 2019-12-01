Cortes de luz afectan operaciones de empresas: Coparmex 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 14:04:47

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio 2026.- Los cortes de energía eléctrica y las variaciones de voltaje ya generan afectaciones directas en la operación de empresas reconoció, Beatriz Hernández Rojas presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro.

Por lo que llamó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica en el estado, al considerar que un suministro confiable es indispensable para mantener la competitividad de Querétaro, brindar certeza a la inversión y garantizar el bienestar de las familias.

Advirtió que los cortes de energía y las variaciones de voltaje ya generan afectaciones directas en la operación de empresas, comercios, hogares y servicios públicos esenciales.

"Desde COPARMEX Querétaro hacemos un firme y respetuoso llamado sobre una situación que hoy nos preocupa como sector productivo y también a miles de familias: la confiabilidad del suministro eléctrico".

A modo de ejemplo, recordó que durante 2025 la Comisión Estatal de Aguas reportó 685 interrupciones eléctricas que impactaron su infraestructura, mientras que durante el primer semestre de 2026 ya se contabilizaban 416 fallas, cifras que, afirmó, evidencian que el problema no es aislado y requiere atención prioritaria.

Reconoció la inversión que la Comisión Federal de Electricidad ha realizado recientemente para ampliar la capacidad eléctrica en Querétaro, al considerar que toda acción orientada a fortalecer la infraestructura energética resulta positiva y necesaria.

No obstante, la líder empresarial que dichas inversiones aún son insuficientes frente al ritmo de crecimiento económico y poblacional que registra la entidad.

"Si la suficiencia en la generación es una realidad, como se nos ha dicho, de nada sirve si esa energía no puede llegar al usuario final".

Sostuvo que es indispensable destinar mayores recursos al mantenimiento, modernización y fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución, al considerar que es precisamente en esa parte de la infraestructura donde se origina una parte importante de las interrupciones del servicio.

Advirtió que ni Querétaro ni México pueden poner en riesgo su competitividad por deficiencias en la infraestructura eléctrica.

Indicó que cada interrupción representa pérdidas económicas para las empresas, genera incertidumbre para nuevas inversiones y afecta directamente a las familias mexicanas, por lo que garantizar un suministro eléctrico confiable constituye una condición indispensable para elevar la productividad, fortalecer la generación de empleo y mejorar la calidad de vida de la población.

Destacó que la iniciativa privada queretana se distingue por ser "valiente, esforzada y pujante", al apostar recursos para impulsar el crecimiento económico, generar empleos, fortalecer cadenas de valor y contribuir con el pago de impuestos que benefician a las familias y a la comunidad.

Señaló que para que las empresas continúen impulsando el desarrollo económico es indispensable contar con condiciones que otorguen certeza jurídica, seguridad, infraestructura y una red eléctrica confiable.