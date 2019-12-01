Corea prevé efectos "limitados" por nuevos aranceles de México a productos asiáticos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 10:47:03
Seúl, Corea del Sur, a 12 de diciembre 2025.- El gobierno de Corea del Sur indicó que el impacto de los nuevos aranceles aprobados por México será “limitado“, al destacar que el país norteamericano introdujo disminuciones respecto al plan original y que mantendrá programas de reducción de gravámenes para bienes intermedios ampliamente utilizados por las industrias automotriz y de electrodomésticos del país asiático.

“Se prevé que el impacto sobre nuestras exportaciones sea limitado. En particular, dado que México mantendrá programas de reducción arancelaria para bienes intermedios”, dijo el Ministerio de Comercio surcoreano en un comunicado.

Lo anterior se dio a conocer luego de una reunión en la ciudad de Seúl, entre el gobierno y el sector privado surcoreano.

Dicho encuentro fue convocado de urgencia para evaluar las medidas aprobadas por el Senado mexicano.

En la reunión estuvieron presentes representantes de Hyundai Motor, Samsung Electronics, LG Electronics, asociaciones industriales y organismos comerciales.

Ante medios de comunicación, la cartera sostuvo que México incorporó “parte de las opiniones” transmitidas por Seúl durante los últimos meses en sus contactos diplomáticos y sectoriales.

El ministerio surcoreano destacó la reducción de algunas tasas respecto a la propuesta original de septiembre: se recortó en 38 el número de fracciones arancelarias de partes automotrices, cuyos aranceles previstos también fueron rebajados del 35 al 25 %.

Noventa Grados
