COPARMEX Querétaro reconoce acuerdo para aumento de salarios mínimos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 14:28:02

Querétaro, Querétaro, a 3 de diciembre 2025.- La presidenta de COPARMEX Querétaro, Beatriz Hernández, reconoció el acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) para incrementar el salario mínimo general a 315.04 pesos diarios, así como la decisión de avanzar hacia una reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales a partir de 2027, al considerar que se trata de una agenda histórica en favor de las y los trabajadores.

Advirtió que estos avances deben estar acompañados de políticas públicas específicas para fortalecer a las micro y pequeñas empresas (MiPyMEs), que representan más del 90 por ciento del tejido productivo en Querétaro y en el país.

“Estos avances deben venir acompañados de programas que fortalezcan a las MiPyMEs, que son las que enfrentan mayores retos para absorber incrementos simultáneos en las obligaciones laborales”.

Explicó que el ajuste salarial incorpora un Monto Independiente de

Recuperación de 17.01 pesos, además de un componente inflacionario del 6.5 por ciento, lo que permitirá mejorar el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

Sin embargo, advirtió que la viabilidad de que las MiPyMEs puedan sostener estos incrementos dependerá de que existan condiciones favorables para su crecimiento, como certeza regulatoria, simplificación administrativa, acceso a financiamiento y programas de acompañamiento técnico.

“Sin estas condiciones, el riesgo es que muchos pequeños negocios no puedan sostener el impacto económico de estos cambios”.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, la dirigente empresarial señaló que, si bien el esquema gradual brinda un margen de adaptación, es indispensable que se diseñe con criterios diferenciados que consideren las limitaciones operativas de los pequeños negocios.

“De no hacerlo, existe el riesgo de afectar la continuidad de muchas empresas y, con ello, la estabilidad del empleo formal que generan”.

Reiteró la disposición de COPARMEX Querétaro al diálogo y su compromiso con un desarrollo económico equilibrado que permita mejorar el ingreso de las familias sin poner en riesgo la competitividad empresarial.

“Para que estos acuerdos se traduzcan en mejoras sostenibles, deben ir acompañados de una estrategia clara de fortalecimiento empresarial, especialmente para quienes sostienen día a día la base de la economía local”.

Aseguró que el organismo empresarial seguirá participando de manera constructiva en los espacios donde se definan políticas públicas que impactan al sector productivo, manteniendo su labor de vigilancia, propuesta y acompañamiento para impulsar la competitividad y el bienestar laboral en Querétaro.