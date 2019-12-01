Consultas sobre el T-MEC en México avanzan hacia el "consenso interno", señala Economía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 08:15:46

Ciudad de México, a 13 de octubre 2025.- Las consultas públicas previo a la revisión del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, avanzan hacia el “consenso interno” sobre las prioridades que el país debe atender, informó la Secretaría de Economía (SE).

A través de un comunicado, la dependencia federal indicó que del 6 al 10 de octubre se llevaron a cabo mesas de trabajo con distintos sectores productivos y actores económicos relevantes en el comercio con Norteamérica, con el objetivo de recabar información, comentarios y propuestas.

En ese sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, precisó que estas mesas de consulta forman parte del proceso consultivo interno que se realiza de forma paralela en Estados Unidos y Canadá.

“Estamos haciendo una evaluación de cómo funcionó el T-MEC. Y la estamos haciendo con todos los sectores económicos relevantes y en todos los estados del país, escuchando a todos para tener una posición de consenso y legitimidad interna, de cara al proceso de revisión del acuerdo”, afirmó el funcionario federal.

Las consultas realizadas esta semana por la SE fueron con los sectores de madera-mueble y papel, bebidas y alimentos procesados, plásticos y juguete, y minería, detalló la nota.

Además, se llevaron a cabo mesas en los estados de Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León.

De igual forma, la dependencia agregó que se han distribuido cuestionarios para recabar información relevante de los distintos sectores estratégicos, incluidos los empresarios, las cámaras, las asociaciones y la academia, entre otros.