-->

Congreso de EEUU acusa a México de incumplir el T-MEC

Congreso de EEUU acusa a México de incumplir el T-MEC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 11:50:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de octubre 2025.- El Comité Independiente de Expertos Laborales sobre México (IMLEB), del Congreso estadounidense, acusó a las autoridades mexicanas de incumplir sus obligaciones laborales bajo el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según reveló el sindicato United Auto Workers (UAW).

La unión de trabajadores señaló que el Comité de la sede legislativa determinó en un nuevo informe enviado a legisladores que “el T-MEC es un fracaso” si se mide el éxito del acuerdo “por la reducción de la brecha salarial entre los trabajadores mexicanos y sus homólogos norteamericanos”.

“Un acuerdo exitoso debía frenar la pérdida de empleos en Estados Unidos y reducir la brecha salarial entre los trabajadores estadounidenses y mexicanos, que durante décadas ha provocado cientos de miles de despidos en EE.UU. y ha mantenido deprimidos los salarios en México”, indicó el equipo encargado de la revisión.

Por su parte, el UAW aplaudió las conclusiones del informe y recordó que en 2026 el T-MEC deberá ser revisado, por lo que solicitó un nuevo acuerdo que beneficie a los trabajadores y deje de enfrentar a mexicanos y estadounidenses.

“Un acuerdo justo debe dar voz a los trabajadores, elevar los estándares en lugar de promover una carrera hacia el abismo y consagrar el principio de igual salario por igual trabajo a través de las fronteras”, continuó el sindicato mayoritario en el sector del automóvil.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen 3 presuntos extorsionadores; operaban en Iztapalapa
Trailero pierde la vida en choque volcadura, en el libramiento Noreste, en El Marqués, Querétaro
Hombre pierde la vida en Ciudad del Sol, en Querétaro
Transmisión en vivo termina en tragedia: hombre es atacado a balazos mientras denunciaba baches en Salvatierra
Más información de la categoria
Investigadores de la UNAM Morelia y de universidades de Chile logran resolver conjetura matemática de Premio Nobel
'Priscilla' evolucionaría a huracán de categoría mayor, advierte Sheinbaum; pide tomar precauciones
Hay "vínculos muy claros" entre Hernán "N" y el crimen organizado, revela FGR
“Nunca he oído hablar de él, no sé quien es”: Donald Trump se lanza contra presentación de Bad Bunny en el Super Bowl
Comentarios