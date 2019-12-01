Congreso de EEUU acusa a México de incumplir el T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 11:50:34

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de octubre 2025.- El Comité Independiente de Expertos Laborales sobre México (IMLEB), del Congreso estadounidense, acusó a las autoridades mexicanas de incumplir sus obligaciones laborales bajo el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según reveló el sindicato United Auto Workers (UAW).

La unión de trabajadores señaló que el Comité de la sede legislativa determinó en un nuevo informe enviado a legisladores que “el T-MEC es un fracaso” si se mide el éxito del acuerdo “por la reducción de la brecha salarial entre los trabajadores mexicanos y sus homólogos norteamericanos”.

“Un acuerdo exitoso debía frenar la pérdida de empleos en Estados Unidos y reducir la brecha salarial entre los trabajadores estadounidenses y mexicanos, que durante décadas ha provocado cientos de miles de despidos en EE.UU. y ha mantenido deprimidos los salarios en México”, indicó el equipo encargado de la revisión.

Por su parte, el UAW aplaudió las conclusiones del informe y recordó que en 2026 el T-MEC deberá ser revisado, por lo que solicitó un nuevo acuerdo que beneficie a los trabajadores y deje de enfrentar a mexicanos y estadounidenses.

“Un acuerdo justo debe dar voz a los trabajadores, elevar los estándares en lugar de promover una carrera hacia el abismo y consagrar el principio de igual salario por igual trabajo a través de las fronteras”, continuó el sindicato mayoritario en el sector del automóvil.