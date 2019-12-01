Comisario europeo viaja a México para promover inversiones sostenibles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 10:18:02

Bruselas, Bélgica, a 14 de octubre 2025.- Josef Síkela, comisario europeo de Asociaciones Internacionales, visitará México del 14 al 16 de octubre para reforzar la promoción de “inversiones sostenibles y de alta calidad que beneficien a las personas y al planeta”.

Lo anterior lo dio a conocer la Unión Europea (UE) en un comunicado, en el que explicó que el viaje de su funcionario busca “reforzar la cooperación en materia de energía limpia, transporte sostenible, economía circular y finanzas verdes”.

Según la nota de prensa de la comunidad, esas metas son “clave” en el marco de la Agenda de Inversiones UE–México Global Gateway (GGIA), el Plan México y el futuro Acuerdo Global modernizado entre la UE y México.

Por su parte, comisario Síkela destacó, previo a su visita, que “Europa y México son socios naturales”.

“Compartimos una visión de desarrollo sostenible e inclusivo. A través de Global Gateway estamos transformando esa visión compartida en inversiones concretas en energía limpia, movilidad sostenible y cadenas de valor de economía circular, con el objetivo de generar beneficios tangibles tanto para México como para Europa”, afirmó el comisario europeo.

Se dio a conocer que la agenda del enviado especial comenzará en Quintana Roo, donde tiene previsto visitar el buque de la Marina mexicana, ARM Natans.