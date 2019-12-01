Comercio y turismo prevén derrama de mil 650 millones de pesos en Semana Santa y Pascua 2026 en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 16:31:53

Querétaro, Qro., 4 de marzo de 2026.- El sector comercio, servicios y turismo prevé una derrama económica de mil 650 millones de pesos durante las dos semanas de Semana Santa y Pascua 2026, afirmó Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo para la Pequeña Empresa (Canacope) en Querétaro.

Chávez recordó que el año pasado la derrama alcanzó los mil 500 millones de pesos, con un ticket promedio de mil 500 pesos por persona. De esa cifra, mil 200 millones se concentraron en la primera semana y 300 millones en la segunda. Para este año, se proyecta un crecimiento del 10 por ciento respecto al periodo anterior.

El dirigente empresarial señaló que se espera una ocupación hotelera de entre 60 y 70 por ciento, impulsada principalmente por el turismo religioso, que tiene gran relevancia en municipios como Corregidora y en diversas festividades del estado.

“El turismo religioso siempre ha traído muy buena derrama económica y este año no será la excepción”, expresó.

En cuanto al contexto nacional, Chávez destacó que en 2025 México registró un crecimiento económico de apenas 1.5 por ciento, acompañado de una inflación del 4.51 por ciento, lo que redujo el poder adquisitivo de las familias.

Además, el país se ubicó en la posición 55 de 69 en competitividad global, cifras que obligan a ser cautelosos, pero también optimistas.

Los sectores más favorecidos durante la temporada serán los comercios al menudeo, los servicios turísticos y los establecimientos de la zona metropolitana y la Sierra queretana, donde se espera una alta afluencia de visitantes.

“Vemos con buenos ojos la situación, con reservas, pero estamos seguros de que alcanzaremos la meta de los mil 650 millones de pesos”, concluyó.