Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 11:19:41
Ciudad de México, a 9 de octubre 2025.- Citigroup rechazó la oferta de Grupo México con la que buscaba comprar Banamex.

Lo anterior lo dio a conocer el gigante financiero estadounidense a través de un comunicado, en el que aseveró que tras evaluar “cuidadosamente la propuesta”, le comunicaron al postor que rechazan la oferta.

"Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas", agregó Citi en la nota de prensa.

El rechazo al consorcio liderado por el empresario Germán Larrea, significa que la entidad bancaria mantiene su venta del 25 por ciento de Banamex a Fernando Chico Pardo, quien se queda como accionista mayoritario de cara a la Oferta Pública Inicial (OPI) que realizará el banco estadounidense para vender el 75% restante del Banco Nacional de México.

Por su parte, Grupo México anunció que la posible operación no requeriría aumentar la deuda de la firma, además de que ya contaba con un grupo de inversionistas para realizar la operación, por lo que dio a Citi un plazo de 10 días para reconsiderar la oferta.

“Grupo México no contemplaría incrementar su oferta por el 100% de las acciones que hoy ya es superior a la ya anunciada por Citigroup por tan solo el 25%. La experiencia de Grupo México en negocios y actividades de alto valor y con visión a largo plazo, en las que ha demostrado disciplina operativa y financiera en el desarrollo de sus inversiones”, explicó la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

