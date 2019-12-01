China y Canadá firman acuerdo para reducción de aranceles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 13:48:16

Pekín, China, a 17 de enero 2026.- El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, firmaron un acuerdo de asociación estratégica con efectos en el comercio y el turismo.

En dicho documento el país nortemaericano acordó reducir su arancel de 100 a una tarifa preferencial de 6.1 por ciento a los automóviles eléctricos chinos, además, se permitirá la entrada de hasta 49 mil unidades al año y se ampliará a 70 mil en cinco años.

Por su parte, el gigante asiático reducirá su tarifa a las semillas de canola, del 84 al 15 por ciento, a partir del 1 de marzo. Igualmente, los canadienses podrán entrar a territorio chino sin visado.

Ambos líderes destacaron las “oportunidades estratégicas” en energía convencional y limpia, y se comprometieron a impulsar la economía de bajas emisiones y aumentar la seguridad energética.

En ese sentido, el premier celebró un “acuerdo histórico” en el marco de una “nueva asociación estratégica” con China.

“China y Canadá han alcanzado un acuerdo comercial preliminar pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles”, dijo el primer ministro canadiense en una conferencia de prensa en Pekín, tras reunirse con Xi.