China pide a México que retire "lo antes posible" los aranceles de hasta 50% a sus mercancías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 08:18:49

Beijing, China, a 11 de diciembre 2025.- El gobierno de China expresó su “esperanza” de que México “corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible” después de que el Senado de la República aprobó una nueva ley para imponer aranceles de hasta 50 por ciento a más de mil 400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región.

“Las medidas dañarán de manera considerable los intereses de socios comerciales como China”, denunció un portavoz del Ministerio de Comercio.

Igualmente el funcionario asiático, instó a la República Mexicana a colaborar para “proteger conjuntamente la situación general de las relaciones económicas y comerciales bilaterales”.

Asimismo, el vocero recordó que el pasado mes de septiembre, la dependencia comercial china abrió una investigación sobre barreras al comercio y la inversión contra México, y que estas pesquisas “prosiguen su curso”, sin especificar si la aprobación de los aranceles influirá en su desenlace.

“China siempre se ha opuesto a toda forma de incremento unilateral de aranceles”, subrayó.