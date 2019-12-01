China critica amenaza de aranceles de México; acusa "unilateralismo y proteccionismo"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 08:28:08

Beijing, China, a 5 de septiembre 2025.- China criticó y mostró su oposición a “toda forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes”.

Lo anterior, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunciara en su conferencia de prensa, que su administración evalúa la posibilidad de imponer aranceles a países con los que no tiene un tratado comercial, como es el caso del gigante asiático.

“Sí estamos considerando poner algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país”, apuntó la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró en una rueda de prensa que su país “siempre ha abogado por una globalización económica inclusiva y beneficiosa”.

El funcionario chino aseveró que el gobierno de su nación “se opone firmemente a cualquier intento de imponer restricciones a China bajo diversos pretextos y bajo coerción, lo cual socava los derechos e intereses legítimos chinos…Creemos que los países implicados defenderán su independencia y abordarán adecuadamente los asuntos pertinentes”.