Celebran inclusión financiera con billete de Lotería Nacional en el 3er Aniversario de FINABIEN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 11:20:25

Ciudad de México, 6 de noviembre del 2025.- Lotería Nacional dedicó un billete conmemorativo del 3er Aniversario de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), entidad del Gobierno de México que promueve el ahorro, a inclusión financiera, así como el acceso a créditos y microcréditos.

A través del Sorteo Mayor No. 3992 se reconocen sus acciones para integrar y acercar productos financieros a las familias y sectores vulnerables, con oportunidades económicas en un mundo digitalizado.

Desde el Museo del Telégrafo, ubicado en el centro histórico de la capital, las directoras generales de Lotería Nacional y FINABIEN, Olivia Salomón y Rocío Mejía Flores, así como el titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, Rogelio Mauricio Rivero Márquez, celebraron la labor interinstitucional a favor del pueblo de México.

La directora Olivia Salomón, recordó que FINABIEN nace como alternativa financiera con sentido social, ya que fue creada para ser una banca del pueblo y para el pueblo, que a través de 1,700sucursales ha forjado una red de inclusión financiera que llega con bienestar y vocación de servicio a dónde no llega la banca comercial y, en este marco, el billete conmemorativo es un símbolo que reconoce su labor.

"Una institución que no busca ganancias, sino justicia; que genera confianza y comunidad; que no

acumula riqueza, sino que distribuye esperanza", dijo.

Mencionó que FINABIEN es aliada de Lotería Nacional, ya que gracias a su presencia territorial es posible realizar trámites y gestionar el pago de premios, por ello, ambas instituciones, con el propósito de fortalecer los canales de inclusión financiera y hacer que la fortuna y el bienestar lleguen a más connacionales, siguen trabajando en nuevos mecanismos de colaboración.

Olivia Salomón refirió que en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se robustece el papel social y la relevancia pública de la Financiera, porque se consolida una visión donde el desarrollo económico y bienestar social avanzan de la mano.

Citó como ejemplo, la Tarjeta FINABIEN Paisano impulsada por la mandataria nacional,herramienta que ofrece a los connacionales una alternativa justa, segura y humana para enviar sus remesas y mantener viva la conexión con su tierra.

Por su parte, la directora general de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores, destacó que el billete conmemorativo de la Lotería Nacional con motivo del tercer aniversario de FINABIEN tiene un profundo significado, pues celebra los tres años de la institución y simboliza la transformación de lo que fue Telecomm a una entidad moderna, cercana y comprometida con el bienestar de las familias mexicanas.

La titular del organismo, señaló que FINABIEN también se ha encargado de impulsar miles de créditos dirigidos a los sectores más vulnerables y actualmente a mujeres artesanas indígenas y afromexicanas, a través del programa ApoyArte, que promueve la responsabilidad y la inclusión financiera.

Así mismo, el organismo se ha logrado posicionar por 9 semanas como la mejor opción para el envío de las remesas de Estados Unidos a México a través de la tarjeta FINABIEN México y Estados Unidos, de acuerdo con el más reciente reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor

(PROFECO).

Gracias al trabajo en conjunto de ambas instituciones, las personas que tienen un cachito ganador de la Lotería Nacional, pueden cobrar su premio en cualquiera de las 1,700 sucursales FINABIEN; a la fecha se han pagado 427 premios, por un monto total de $1.5 millones de pesos.

Por su parte, el titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, Rogelio Mauricio Rivero Márquez, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, reconoció el trabajo de FINABIEN durante estos tres años.

Destacó los avances en materia de inclusión financiera, en especial la incorporación de mujeres, quienes al acceder a los productos y servicios ofrecidos encuentran un aliado que contribuye a su empoderamiento. Esto les permite abandonar una posición de desventaja frente a las oportunidades económicas, aumentar su participación en la fuerza laboral y fortalecer su contribución a la economía familiar.

Asimismo, Rivero Márquez subrayó que FINABIEN cuenta con una infraestructura física, tecnológica y de recursos humanos capaz de contribuir de manera significativa a la reducción de la brecha financiera y digital en México, una infraestructura que no posee ninguna otra organización privada o social en el país.

Olivia Salomón recordó que con 255 años de historia Lotería Nacional sigue acompañando las causas que unen al pueblo mexicano, y para el Sorteo Mayor No. 3992 que se realizará el 11 de noviembre, hay un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

“Cada cachito es una historia, cada billete es una promesa y cada sorteo un recordatorio de que cuando la esperanza se multiplica, la transformación se vuelve irreversible”, acertó la directora.

Con un costo de 30 pesos el cachito y 600 pesos la serie, ya están disponibles los tres millones 600 mil cachitos en todo el país, a través de los puntos de venta y en miloteria.mx.

El sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.