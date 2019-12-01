Capacita ST a 700 mujeres como Operadoras de Transporte

Capacita ST a 700 mujeres como Operadoras de Transporte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 19:10:54
Querétaro, Querétaro, 9 de septiembre del 2025.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, visitó al nuevo grupo de capacitación de Mujeres Operadoras de Transporte, integrado por 10 participantes, con el cual se alcanza la cifra de 700 personas beneficiadas mediante esta estrategia, a través de 50 cursos impartidos desde 2022. 

En lo que va del año, 70 mujeres se han sumado a esta capacitación, que continúa con convocatoria abierta, reafirmando el compromiso de la Secretaría del Trabajo con el desarrollo de programas que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres.

Promoviendo su inclusión laboral en áreas estratégicas para el crecimiento del estado.

