Canasta alimentaria aumenta casi 6% en México durante octubre

Canasta alimentaria aumenta casi 6% en México durante octubre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 21:30:56
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Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- El precio de la canasta alimentaria en México aumentó durante octubre, con un incremento anual de 5.9% en las zonas rurales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo informó que una persona necesitó 2 mil 594 pesos al mes para cubrir sus alimentos básicos en las ciudades, mientras que en las comunidades rurales el gasto fue de mil 946 pesos.

Entre los productos que más influyeron en este aumento se encuentran la cebolla y el jitomate, cuyos precios registraron importantes incrementos durante el último año, también subió el gasto en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar. 

El aumento de la canasta alimentaria superó la inflación general de octubre, que fue del 3.8%, por lo que las familias tuvieron que destinar más dinero para cubrir sus necesidades de alimentación.

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