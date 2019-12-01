Canadá comenzará consultas públicas de cara a revisión del T-MEC en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 08:01:59

Ottawa, Canadá, a 18 de septiembre 2025.- La administración de Mark Carney anunció que realizará consultas públicas sobre el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, de cara al inicio de su revisión en enero de 2026.

Lo anterior lo dio a conocer el titular del Ministerio de Relaciones Comerciales entre Canadá y EEUU, Dominic LeBlanc.

De acuerdo con expertos, el inicio de estas consultas públicas parece indicar que Ottawa y Washington no llegarán a un acuerdo bilateral que redefina sus relaciones comerciales y de seguridad, como había señalado inicialmente el mandatario canadiense.

Tras su llegada al gobierno en abril, el premier Carney, indicó en varias ocasiones que su Gobierno negociaría una nueva relación bilateral ante los cambios efectuados por la Administración de Trump, independientemente de la revisión del T-MEC.

No obstante, el pasado 17 de septiembre, el el ministro de Finanzas de Canadá, Francois-Philippe Champagne, indicó que ante la postura estadounidense de “dar la espalda” a su socio norteamericano, “hay que encontrar formas de fortalecer la economía canadiense y buscar nuevos mercados”.

En ese sentido, el primer ministro estará en México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien hablará sobre “seguridad, infraestructura, inversiones, energía y comercio”.