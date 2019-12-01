Canacope Querétaro realizará su primera misión comercial internacional en Los Ángeles en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 16:44:23

Querétaro, Qro., 4 de marzo de 2026.- En alianza con la American Chamber of Commerce, capítulo Los Ángeles, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo para la Pequeña Empresa (Canacope) en Querétaro realizará su primera misión comercial internacional hacia Los Ángeles, California, del 25 al 29 de mayo de 2026, anunció el presidente del organismo empresarial, Eduardo Chávez Hidalgo.

Destacó que el objetivo es fortalecer el networking con empresas estadounidenses, validar mercados y explorar oportunidades para que productos queretanos y del centro occidente del país puedan competir en Estados Unidos. Al mismo tiempo, se busca identificar bienes y servicios atractivos para traer a Querétaro.

Explicó que la misión contará con la participación de 25 empresas, de las cuales el 50 por ciento son queretanas y el resto provienen de estados de la región centro occidente, como Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Colima, Nayarit y San Luis Potosí. Esta integración responde al reciente nombramiento de Chávez como vicepresidente regional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) para el Centro-Occidente.

“Esta iniciativa marca un hito para la cámara. Canacope nunca había tenido una misión comercial. Hoy buscamos cruzar fronteras y demostrar que nuestra cámara, con 100 años de existencia, tiene una proyección internacional”, expresó.

Adelantó que en octubre de 2026 se realizará una segunda misión comercial en Chicago, en colaboración con la Cámara de Comercio Migrante, con el propósito de consolidar lazos estratégicos y atraer inversión hacia Querétaro.

Entre las actividades previstas en California se contempla una visita a Silicon Valley, donde empresarios explorarán oportunidades en inteligencia artificial, economía digital y ciberseguridad, áreas que Canacope considera clave para el futuro económico de la región.

“Queremos que nuestras empresas afiliadas se fortalezcan en la economía digital y que puedan establecer lazos estratégicos con otros mercados internacionales”, agregó.

Por su parte, Adrián Ortiz, vicepresidente de Asuntos Internacionales de Canacope, reiteró que la misión tiene como objetivo abrir nuevos mercados y fortalecer la presencia de Querétaro en el ámbito internacional.

“Querétaro es hoy uno de los estados más atractivos para la inversión. La estrategia busca hacer más negocio y lograr que el estado trascienda cruzando fronteras para alcanzar nuevos mercados”, señaló.

Detalló que la misión contempla dos etapas: la primera en Los Ángeles, donde se realizarán encuentros con empresas locales junto con los 25 empresarios invitados de Canacope y Concanaco; y la segunda en San Francisco y Silicon Valley, donde se visitarán empresas transnacionales como Google y OpenAI, con el fin de explorar oportunidades en inteligencia artificial, economía digital y emprendimientos tecnológicos.

Subrayó que estas acciones cuentan con el conocimiento y respaldo del gobierno estatal y municipal, y que también se busca la participación de autoridades locales, como el secretario de Desarrollo Económico de Querétaro, Alejandro Sterling Sánchez, y el alcalde de Colón, Gaspar Trueba Moncada, quienes han sido invitados a sumarse a la delegación.